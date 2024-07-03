Хорнер предположил, как Ферстаппена встретят британские фанаты после инцидента с Норрисом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением об инциденте во время гонки Гран-при Австрии, который произошёл между пилотом команды Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом из «Макларена». В конце заезда их болиды столкнулись, в результате чего нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти.

«Всякий раз, когда мы выезжаем на трассу, мы проявляем уважение к другим гонщикам. Надеюсь, Максу будет оказан достойный приём, и уверен, что в этот уикенд всё снова будет в оранжевом цвете. Но, скорее, это будут не поклонники Макса Ферстаппена, а «Макларена». Но Макс не изменится. Он такой, какой есть. Уверен, что и в этот уикенд он будет гоняться так же усердно», – приводит слова Хорнера Sky Sports.

Гран-при Великобритании состоится с 5 по 7 июля.

Главные новости дня: