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«Ред Булл» представил ливрею RB20 к Гран-при Великобритании

«Ред Булл» представил ливрею RB20 к Гран-при Великобритании
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» представила ливрею болида RB20 к предстоящему Гран-при Великобритании, который пройдёт с 5 по 7 июля в Сильверстоуне.

Расцветка машины посвящена 20-летию «Ред Булл» в «Королевских гонках» и разработана на базе конфигуратора, разработанного командой специально для участия сторонних людей в раскраске.

Фото: Red Bull F1

«После успеха наших кастомизированных фанатских ливрей в прошлом году мы гордимся тем, что в 2024 году снова будем использовать дизайны, созданные болельщиками. Наши фанаты находятся в центре всего, что мы делаем, и я рад, что им удалось сыграть столь важную роль в нашем путешествии. В нашем 20-м сезоне это дань уважения прошедшим годам, и мне не терпится увидеть, как «Ред Булл» выступит в Сильверстоуне», — приводит слова главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера пресс-служба.

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