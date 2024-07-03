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Гиперкар Koenigsegg Jesko установил сразу четыре мировых рекорда

Гиперкар Koenigsegg Jesko установил сразу четыре мировых рекорда
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Гиперкар Koenigsegg Jesko Absolut установил новый рекорд по разгону с места до 400 км/час с последующей полной остановкой. Компания побила собственный рекорд, который был установлен в прошлом году. В упражнении 0-400-0 км/ч Jesko Absolut понадобилось всего 27,83 секунды. Ранее Koenigsegg Regera сделал то же самое за 28,81 секунды.

Фото: https://news.cision.com/koenigsegg

При этом в общей сложности было установлено сразу четыре мировых рекорда: 0−400 км/ч за 18,82 секунды, 0−250−0 миль/ч за 28,27 и 0−250 миль/ч за 19,2 секунды. Как отмечает пресс-служба компании, Jesko Absolut был в стандартной спецификации на топливе E85.

Фото: https://news.cision.com/koenigsegg

Ранее компания Volkswagen представила обновлённый Golf R — самый быстрый и мощный в истории Golf.

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