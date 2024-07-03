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Эдриан Ньюи прояснил сроки о принятии решения по новой команде

Эдриан Ньюи прояснил сроки о принятии решения по новой команде
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Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи ответил на вопрос по поводу сроков принятия решения по присоединению к новой команде.

Журналист Sky Sports: может быть, осенью или зимой у вас появится представление о том, что будет дальше?

Ньюи: да, безусловно, это цель. Мне действительно нужно принять решение.

Напомним, Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Гоночный коллектив из Австрии объявил о его уходе 1 мая. В пресс-релизе команды сообщалось, что до своего ухода специалист сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

Ранее называлась команда Формулы-1, чьи шансы на подписание контракта с Ньюи уменьшились.

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