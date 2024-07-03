Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен запугивает на трассе, Сенна и Шумахер всегда так делали

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и Ландо Норриса в гонке Гран-при Австрии.

Напомним, контакт произошёл за шесть кругов до финиша, из-за чего Ферстаппену пришлось заехать в боксы для замены колеса, а Норрис сошёл с гонки.

«Это была вина Макса. Он очень жёсткий гонщик. И его очень, очень сложно победить. Он всех запугивает. То же касается и Льюиса [Хэмилтона]. Михаэль Шумахер и Айртон Сенна всегда так поступали.

То, как Макс гоняется, во многом определяется вкладом Йоса [Ферстаппена], его собственным опытом рядом с Михаэлем Шумахером. И подход не изменится. В него это заложено», — приводит слова Херберта CoinPoker.