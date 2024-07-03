«Мы сейчас номер два». Хельмут Марко назвал команду, чей болид лучший в данный момент

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность, что болид «Макларена» лучший в данный момент.

«Соотношение сил позади нас изменилось. Раньше «Феррари» была нашим сильнейшим соперником, теперь это «Макларен», а «Мерседес» возвращается в игру.

Что касается «Макларена», то они добились больших успехов и имеют лучшую машину, чем наша, особенно с точки зрения настроек. Их машина работает на любой трассе и с любым типом шин. У нас были проблемы в последних нескольких гонках, и нам потребовалось много времени, чтобы найти баланс. Сейчас по скорости мы номер два», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на Kleine Zeitung.

Ранее Марко заявил, что не считает «Мерседес» претендентом на победу в следующих гонках.

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