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Назван крайний срок, который «Астон Мартин» дал Ньюи для ответа после приглашения

Назван крайний срок, который «Астон Мартин» дал Ньюи для ответа после приглашения
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Издание Formu1a.uno поделилось подробностями относительно позиции британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» по приглашению руководителя технического отдела «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Как информирует источник, гоночный коллектив готов ждать ответ специалиста до конца нынешней недели.

Напомним, Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Гоночный коллектив из Австрии объявил о его уходе 1 мая. В пресс-релизе команды сообщалось, что до своего ухода специалист сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

Ранее Эдриан ответил на вопрос по поводу сроков о принятии решения по новой команде.

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