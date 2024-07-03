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Маттиа Бинотто может оказаться в «Альпин» — Formu1a.uno

Маттиа Бинотто может оказаться в «Альпин» — Formu1a.uno
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Бывший руководитель «Феррари» итальянец Маттиа Бинотто больше не ведёт переговоры с британской командой «Астон Мартин», сообщает издание Formula1a.uno.

По информации ресурса, в итальянце заинтересованы «Альпин» и Флавио Бриаторе, «Астон Мартин» же переключил своё внимание на Энди Коуэлла с подачи генерального директора Мартина Уитмарша.

Ранее сообщалось, что Бинотто отказался от предложения «Альпин», однако ситуация может измениться из-за прихода во французскую команду Бриаторе.

Напомним, о решении Бинотто покинуть пост руководителя «Феррари» стало известно в конце ноября 2022 года. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна. В итальянской команде его заменил Фредерик Вассёр.

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