Formu1a.uno: 4 июля «Хаас» объявит о контракте с Берманом

Американская команда Формулы-1 «Хаас» в четверг, 4 июля, объявит о соглашении с 19-летним британским гонщиком Оливером Берманом. Об этом информирует издание Formu1a.uno. При этом сообщается, что имя второго гонщика «Хаас» пока объявлять не станет.

Напомним, по окончании нынешнего сезона американскую команду покинет немецкий пилот Нико Хюлькенберг. Также в команде выступает датчанин Кевин Магнуссен, чей контракт истекает в конце 2024 года.

Напомним, Берман дебютировал в Формуле-1 в нынешнем сезоне на Гран-при Саудовской Аравии, заменив Карлоса Сайнса, который был госпитализирован с приступом аппендицита. В гонке Оливер финишировал седьмым. Является членом гоночной академии «Феррари».

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