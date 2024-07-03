Херберт: Норрис поступил правильно в Австрии, иначе вы не победите Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и Ландо Норриса в гонке Гран-при Австрии.

Напомним, контакт произошёл за шесть кругов до финиша, из-за чего Ферстаппену пришлось заехать в боксы для замены колеса, а Норрис сошёл с гонки.

«Когда вы соревнуетесь с Максом, то наступает момент, когда вы, если вы на месте Ландо, должны сказать: «Я здесь, на твоём месте. Ты пытаешься вытеснить меня с трассы. И я не собираюсь сдвигаться».

Ландо поступил правильно. Он не сдвинулся. Некоторые сказали, что он мог бы это сделать, но так вы не победите Макса и не выиграете Гран-при», — приводит слова Херберта CoinPoker.

Ранее Дэвид Култхард высказался об аварии Ферстаппена и Норриса.