Formu1a.uno: Эстебан Окон возобновил переговоры с «Уильямсом»

Французский гонщик Эстебан Окон возобновил переговоры с «Уильямсом». Об этом информирует издание Formu1a.uno. В настоящий момент пилот выступает за «Альпин», однако покинет эту команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

Ранее Formu1a.uno также сообщало, что завтра, 4 июля, «Хаас» объявил о соглашении с 19-летним британским гонщиком Оливером Берманом, являющимся членом гоночной академии «Феррари».

В настоящий момент Эстебан занимает 17-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе три очка. Его товарищ по команде Пьер Гасли занимает 15-е место с шестью баллами. Лидирует в чемпионате Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На счету нидерландца 237 очков.

Материалы по теме Formu1a.uno: 4 июля «Хаас» объявит о контракте с Берманом

Самая короткая карьера в Формуле-1: