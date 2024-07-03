Жена Ньюи иронично отреагировала на последние слухи о будущем мужа

Жена руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи Аманда в шуточной форме отреагировала на последние слухи по поводу будущего в автоспорте своего мужа.

«Мы [с Эдрианом] отдыхали в Lime Wood [отеле], принадлежащем Джиму Рэтклиффу, и приехали на «Астон Мартин» в сине-серебристом цвете «Феррари», в шортах «папайя», чтобы провести отпуск с «Ред Булл» для всеобщего напряжения», — написала Аманда на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что миллиардер Рэтклифф является одним из совладельцев «Мерседеса», а папайя — фирменный цвет «Макларена».

Ранее издание Formu1a.uno назвало крайний срок, который «Астон Мартин» дал Эдриану для ответа после приглашения.

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