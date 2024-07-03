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Стало известно, почему «Астон Мартин» не сообщает о подписании техдиректора «Феррари»

«Астон Мартин» находится в ожидании анонса контракта с нынешним техническим директором «Феррари» Энрико Кардиле, сообщает издание Formula1a.uno.

Как стало известно ранее, Кардиле принял предложение британской команды, однако анонс откладывается, поскольку специалист не является свободным агентом и ему требуется время на уход из «Феррари».

Кардиле работает в компании «Феррари» с 2002 года, с 2016-го занимает должность ключевого специалиста команды Формулы-1.

В настоящий момент после 11 этапов «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов. Двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо располагается на девятом месте в личном зачёте пилотов, канадец Лэнс Стролл – 11-й.

Ранее стало известно, что экс-глава «Феррари» Маттиа Бинотто может оказаться в «Альпин».