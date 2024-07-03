Ньюи высказался о столкновении Ферстаппена и Норриса на Гран-при Австрии

Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи дал комментарий относительно инцидента во время гонки Гран-при Австрии, который произошёл между пилотом команды Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом из «Макларена». В конце заезда их болиды столкнулись, в результате чего нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти.

«Думаю, Макс и Ландо немного пообщаются в Сильверстоуне. Они оба отличные парни и уладят этот момент. Это один из тех случаев, когда все немного раздражены. Однако не стоит обвинять кого-либо. Они оба отличные гонщики. Между ними не будет никаких проблем», — приводит слова Ньюи Racing News365 со ссылкой на Sky Sports.

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