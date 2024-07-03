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Стало известно, чем шантажировали семью Михаэля Шумахера, требуя «миллионы евро»

Стало известно, чем шантажировали семью Михаэля Шумахера, требуя «миллионы евро»
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Двое мужчин, обвиняемых в шантаже родственников легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера, имели доступ к частным фотографиям семьи гонщика. Об этом информирует Kleine Zeitung со ссылкой на прокуратуру немецкого города Вупперталя.

Сообщается, что подозреваемые (предполагается, что это отец и сын) передали семье «личные файлы», пытаясь доказать, что они не блефуют.

Напомним, немецкая полиция арестовала двоих мужчин в середине июня этого года. Обоих подозревают в шантаже семьи прославленного пилота и вымогательстве «миллионов евро».

Михаэль Шумахер получил травму головного мозга в декабре 2013 года во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. С того момента информация о состоянии здоровья Михаэля поступает крайне дозированно.

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