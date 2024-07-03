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Расписание трансляций Гран-при Великобритании — 2024

Расписание трансляций Гран-при Великобритании — 2024
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С 5 по 7 июля в Великобритании на трассе «Сильверстоун» пройдёт 11-й Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда Гран-при Великобритании.

Формула-1 Гран-при Великобритании – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 5 июля
14:30. Первая тренировка
18:00. Вторая тренировка

Суббота, 6 июля
13:30. Третья тренировка
17:00. Квалификация

Воскресенье, 7 июля
16:00. Гонка

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