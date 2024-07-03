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Ландо Норрис: во время борьбы с Ферстаппеном я бы не поступил по-другому

Ландо Норрис: во время борьбы с Ферстаппеном я бы не поступил по-другому
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис сказал, что не поступил бы по-другому во время борьбы с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во время гонки Гран-при Австрии.

«Мне удалось пересмотреть всё, мы многое обсудили с командой. Скажу так, в той ситуации я не поступил бы по-другому, поскольку между нами шла борьба. Мы боролись друг с другом, потому что хотели этого. У нас нет стремления, чтобы всё заканчивалось так, как с моей стороны, так и со стороны Макса. Такова жизнь, и такое случается. Мы боремся и стремимся победить. Кто-то будет рисковать больше, чем остальные. Но я воодушевлён. В будущем нам предстоит ещё побороться. С нетерпением жду этого.

Некоторые вещи намного сложнее делать, когда ты находишься за рулём. Никогда не бывает так просто, хотя многие говорят: «Зачем ты это сделал? Почему ты этого не сделал?» Потому что ты в этот момент находишься за рулём, где тебе необходимо принимать подобные решения. В реальности действовать намного сложнее. Поэтому, когда речь идёт о каких-то двух сантиметрах, максимально точно проанализировать ситуацию практически невозможно. У нас есть желание победить легко. Но когда нам удаётся побороться, то на наших лицах появляется улыбка», — приводит слова Ландо портал Autosport.

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