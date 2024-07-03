Названа ключевая причина, почему «Уильямс» предпочитает Боттаса Окону

Журналист Гленн Фримен поделился информацией о том, что британская команда «Уильямс» желает подписать финского пилота команды «Кик-Заубер» Валттери Боттаса, а не французского пилота Эстебана Окона, проводящего свой последний сезон за коллектив «Альпин».

«Уильямс присматривается к Валттери Боттасу и Эстебану Окону, поскольку оба гонщика хорошо известны Джеймсу Ваулзу по нескольким годам совместной работы в «Мерседесе» (Боттас выступал в роли пилота команды с 2017 по 2021 год, а Окон был резервным пилотом немецкого коллектива в 2016 году, а также юниором команды. — Прим. «Чемпионата»)».

«Судя по тому, что мы слышали внутри команды «Уильямс», Боттас является фаворитом, поскольку Эстебан слишком много проигрывал своим товарищам по команде, это точно играет против него. И, самое печальное, это может навредить Окону и в отношении «Ауди». Поэтому «Хаас», кажется, лучший выбор для Окона, а Боттас — для «Уильямса», — заявил Гленн Фримен в своей колонке в F1oversteer.