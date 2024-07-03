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Риккардо: на протяжении последних трёх недель я испытывал гордость за свои выступления

Риккардо: на протяжении последних трёх недель я испытывал гордость за свои выступления
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Пилот «РБ» австралиец Даниэль Риккардо заявил, что испытывал гордость за свои выступления на последних трёх Гран-при Формулы-1.

«У меня есть ощущение, что на протяжении последних трёх Гран-при я выжимал из болида максимум. Несмотря на это, внутри меня сохранилось желание к совершенству. Могу сказать с уверенностью, что на протяжении последних трёх недель я испытывал чувство гордости за свои выступления по окончании уикенда. Просто мне следует работать в том же духе», — приводит слова Риккардо портал Fi.

Напомним, в гонке Гран-при Австрии австралийский гонщик финишировал девятым.

Ранее генеральный директор «РБ» Питер Байер признал, что руководство команды не спешит объявлять о новом составе пилотов.

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