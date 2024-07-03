Сайнс советует не модернизировать болид «Феррари»

Испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс-младший, по сообщениям La Gazzetta dello Sport, рекомендовал итальянскому коллективу не использовать новый пакет обновлений, поставленный на Гран-при Испании, для ближайшей гонки в Сильверстоуне.

«В последние годы «Феррари» сталкивается с подобной проблемой очень часто. Начало сезона у них хорошее, но потом они становятся всё слабее. Иметь супер аэродинамическую трубу, суперсимулятор и все деньги мира для качественных результатов на трассе недостаточно. Для того чтобы проект продолжался, вам нужны выигрышные идеи от инженеров. «Макларен» — отличный тому пример», — сообщают журналисты La Gazzetta dello Sport.

Ранее гонщик «Феррари» Шарль Леклер признал, что команда испытывает трудности на протяжении двух уикендов после изменений в болиде. Он рассказал, что с тех пор, как был установлен этот пакет обновлений, был сделан шаг вперёд, об этом говорят цифры, но нужно убрать возникшие ограничения.

На Гран-при Австрии Карлос Сайнс финишировал третьим, а Шарль Леклер — 11-м. В настоящий момент «Феррари» в Кубке конструкторов занимает второе место, имея в активе 291 очко.