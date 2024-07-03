Джордж Расселл: сейчас эра Макса, но нет гарантий, что так будет вечно. Моё время придёт

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл считает, что вскоре он станет доминировать в Формуле-1.

«Моё мнение таково, что я так же хорош, как и любой другой пилот на стартовой решётке. Мне удалось это доказать за эти три года борьбы с Хэмилтоном. У меня есть уверенность в себе и своих результатах, которых мне удалось достичь за время работы с Льюисом. Сейчас определённо идёт эра Макса, но нет никаких гарантий, что так будет продолжаться вечно. Моё время придёт, поэтому я просто должен быть готов к этому моменту», — приводит слова Джорджа портал The Independent.

Напомним, в гонке Гран-при Австрии, которая состоялась 30 июня, 26-летний британец победил, а его товарищ по команде Льюис Хэмилтон занял четвёртое место.