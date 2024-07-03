Андреа Стелла — о словах Кристиана Хорнера: совершенно неприемлемо

Руководитель британской команды «Макларен» Андреа Стелла прокомментировал высказывание главы австрийской команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера в интервью SiriusXM. Хорнер заявил о том, что пилот «Макларена» Ландо Норрис пытался спровоцировать столкновение в третьем повороте на трассе «Ред Булл Ринг».

«Я бы сказал, что такое заявление совершенно неприемлемо. В какой-то степени это говорит о честности человека (Кристиана Хорнера), который это сказал. В целом мы очень уважаем Макса [Ферстаппена]. То, чего он достиг в своей карьере, невероятно — он отличный гонщик. Но он не имеет права так защищаться.

«Иногда нужно просто признать, что у едущей сзади машины должна быть возможность, и если бы Ландо обогнал Ферстаппена, а на следующем круге с DRS Макс пошёл бы на обгон, то, возможно, это было бы невероятное зрелище. Но мы это пропустили, и, надеюсь, мы сможем увидеть это в будущем, когда правила будут соблюдаться и оба гонщика будут бороться в рамках правил», — приводит слова Стеллы Racingnews365.