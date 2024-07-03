Оскар Пиастри — о старте на Гран-при Австрии: мне очень повезло

23-летний австралийский пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри рассказал о прошедшем Гран-при Австрии и о том, как прошёл для него старт на трассе «Ред Булл Ринг».

«Я, безусловно, стартовал не лучшим образом, но увидел небольшое пространство снаружи, а затем, да, поехал быстро и из-за этого поздно затормозил. Я не мог видеть, куда Серхио пошёл по внутренней стороне, но я не думал, что он действительно был так близко с Шарлем, но очевидно, что все трое из нас нашли друг друга прямо на апексе.

Так что да, мне очень повезло. Думаю, были небольшие повреждения машины, но там не было чего-то серьёзного. Чуть позже на круге у меня снова был контакт с Серхио [Пересом]. Так что для меня это была насыщенная гонка, особенно после того, как я обогнал Карлоса [Сайнса] в шестом повороте», — приводит слова австралийца издание Racingnews365.