Журналист сказала, кого «Ред Булл» предлагал «Кик-Зауберу» подписать вторым пилотом

Журналист Джулиана Черазоли сказала, кого «Ред Булл» предлагал «Кик-Зауберу» подписать в качестве второго пилота.

«К 2025 году «Ауди» поставили цель создать сильный дуэт пилотов. Сначала их основным кандидатом в напарники Хюлькенбергу был Сайнс. Однако Карлос отказался, а вслед за ним и Окон. Теперь у команды возникла проблема с поиском второго пилота. После гонки в Австрии Андреас Зайдль даже обратился к «Ред Булл» с просьбой о помощи и сказал: «Нет ли у вас кого-нибудь из молодёжной программы, кого мы могли бы использовать?» Они ответили: «Да, конечно. Но не Лоусона. Если вы хотите, то можете использовать Исака Хаджара, который будет следующим на место в команде.

Но проблема в том, что Исак довольно вспыльчивый. Кроме того, он не достиг зрелости, которая позволила бы ему дебютировать в Ф-1. Поэтому возможность, что Исак присоединится к «Ауди», исключена», — приводит слова Черазоли портал F1oversteer.