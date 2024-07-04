Александер Росси покидает команду «Макларен» в IndyCar

Во вторник, 2 июля, 32-летний пилот Александер Росси и подразделение британской команды «Макларен» в IndyCar объявили о прекращении сотрудничества друг с другом по окончании сезона.

Объявление удивило многих фанатов автоспорта, учитывая, что Росси присоединился к коллективу только в прошлом сезоне после семи предыдущих лет, проведённых в «Андретти Глобал».

«Думаю, это были самые деловые переговоры, которые я когда-либо вёл в этом виде спорта, и в конечном итоге это всё, к чему мы пришли. На самом деле нам не хватало золотой середины, от которой, как мы чувствовали, мы могли бы оттолкнуться и пойти вперёд».

Именно так этот вид спорта, который, в конце концов, также является бизнесом, иногда работает. Это не что-то негативное. Я думаю, что все разговоры, которые я провёл с организацией, были положительными, но мы просто не смогли найти что-то, что подходило бы всем», — заявил Росси в интервью изданию Motorsport.

Даже несмотря на большие изменения в команде, в которую вошли несколько новых членов команды без опыта в серии IndyCar или даже в автоспорте, Росси всё же удалось завоевать один подиум, шесть раз попасть в пятёрку лучших и 11 раз в топ-10 в 17 прошедших гонках. На данный момент Росси занимает седьмое место в общем зачёте.

Позже во вторник в «Макларене» объявили о том, что место Александера Росси займёт 22-летний датский пилот Кристиан Лундгор, который был новичком года серии IndyCar 2022 года и был членом академии «Альпин» с 2017 по 2022 год.