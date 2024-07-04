Эстебан Окон — о своём будущем в Ф-1: вполне уверен, что буду на стартовой решётке

Пилот «Альпин» Эстебан Окон выразил уверенность, что в следующем году продолжит выступать в Формуле-1. Гонщик покинет французский гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона.

«Я вполне уверен, что буду на стартовой решётке в следующем году. Судя по обсуждениям, которые прошли в этот уикенд и последние пару недель, всё идёт очень хорошо. На данный момент я больше не могу ничего сказать, но надеюсь, что смогу прокомментировать очень-очень скоро.

Как известно, у меня был неудачный опыт в 2018 году. В конце 2018-го у меня было два контракта. Один подписан, другой не подписан. Потом мы остались на скамейке запасных. Так что никогда не уверен, пока всё не будет окончательно решено в Формуле-1. Но да, сейчас всё выглядит гораздо проще. Надеюсь, скоро всё будет сделано», — приводит слова Окона GPblog.