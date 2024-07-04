Хорнер ответил, кто примет решение о будущем Риккардо в «РБ»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не подтвердил, что пилот «РБ» Даниэль Риккардо останется в команде до конца сезона, и рассказал, кто будет принимать это решение. Ранее Хельмут Марко намекнул, что резервист основной команды австралиец Лиам Лоусон может занять место Риккардо в «РБ» в следующем сезоне.

«Как я уже говорил, они все гонщики «Ред Булл», а каждый наш пилот знает, что всегда есть давление и пристальное внимание. Но у Даниэля есть место, и ему предстоит извлечь из этого максимум пользы. И потом, как мы видим в Формуле-1, всё всегда меняется.

Я думаю, Даниэль знал, что для него является спасательным кругом. В прошлом году он блестяще выступил на тестах в Сильверстоуне, что и предоставило ему возможность попасть в «РБ». Теперь ему предстоит этим воспользоваться. И я уверен, по его собственному признанию, первая часть сезона прошла не по плану, но он начал показывать признаки старого Даниэля. Мы видели это в Майами. Мы видели это в первой части уикенда там. Мы видели это в Монреале. И очевидно, что Питеру и Лорану предстоит решить, заслуживает ли австралиец место до конца сезона в «РБ», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Ранее генеральный директор «РБ» Питер Байер признал, что руководство команды не спешит объявлять о новом составе пилотов.