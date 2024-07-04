Оливер Берман — о контракте с командой Ф-1 «Хаас»: отдам ей всё, что у меня есть

Британский гонщик Оливер Берман прокомментировал подписание долгосрочного контракта с американской командой Формулы-1 «Хаас» и свой дебют в сезоне-2025.

«Трудно описать словами, как много это значит для меня. Сказать вслух, что я буду пилотом Формулы-1 в команде «Хаас», я очень горд. Быть одним из немногих людей, которым удастся сделать то, о чём они мечтали в детстве, — это нечто поистине невероятное. Джину, Аяо и всем в «Хаасе»: спасибо за веру в меня и за то, что доверили мне представлять вашу команду. Мне очень понравилось работать со всеми с тех пор, как мы впервые встретились в Мексике, и мне не терпится насладиться этим моментом вместе с ними и, надеюсь, ещё многими в будущем.

Фреду, Марко, Джоко, Алессандро и всем в гоночной академии «Феррари», без вас меня бы здесь не было. Спасибо, что подготовили меня со времён Формулы-4 к этой невероятной возможности, и знайте, что я отдам ей всё, что у меня есть», — приводит слова Бермана пресс-служба «Хааса».