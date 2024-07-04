В «Хаасе» высказались о заключении долгосрочного контракта с Оливером Берманом

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал заключение контракта с 19-летним британским гонщиком Оливером Берманом.

«Это очень здорово – иметь возможность дать такому талантливому молодому гонщику, как Оливер Берман, своё первое постоянное место в Формуле-1. Он превратился в невероятно зрелого пилота под руководством гоночной академии «Феррари», и мир увидел это своими глазами, когда в последнюю минуту его вызвали на Гран-при Саудовской Аравии. Оливер доказал, что он более чем готов к этой задаче, и мы сами убедились в этом, когда он управляет болидами «Хааса» в первых свободных практиках в течение последних двух сезонов.

Мы с нетерпением ждём его дальнейшего развития в качестве гонщика и пользуемся преимуществами его таланта – как внутри, так и за пределами автомобиля. Оливер — отличный парень и желанное дополнение к команде, когда он присоединяется к нам во время уикендов на первые свободные практики. Теперь мы знаем, что наши отношения будут долгосрочными, и это позитивный исход для всех заинтересованных сторон», — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».

По окончании нынешнего сезона американскую команду покинет немецкий пилот Нико Хюлькенберг. Также в команде выступает датчанин Кевин Магнуссен, чей контракт истекает в конце 2024 года.