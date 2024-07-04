В «КАМАЗ-мастер» рассказали о неожиданности при проверках на «Шёлковом пути»

Российская команда «КАМАЗ-мастер» раскрыла, с какой неожиданной проверкой столкнулись члены экипажа перед международным ралли-марафоном «Шёлковый путь», который пройдёт с 5 по 15 июля по территории Российской Федерации и Монголии.

«Административные и технические проверки – важная составляющая любой гонки, без которой невозможно выйти на старт ралли. Это в первую очередь вопрос безопасности самих участников на спецучастках и на дорогах общего пользования, по которым мы проезжаем не один десяток километров каждый день. Административные проверки прошли в штатном режиме, единственный момент, с которым столкнулись впервые – проверка медиками когнитивных способностей каждого члена экипажа. Из-за плотного расписания едва не опоздали на технические инспекции, и здесь есть просьба к организаторам закладывать чуть больше времени на прохождение АП или делать больший временной зазор для каждого экипажа. Технические проверки также прошли в штатном режиме, наши машины были осмотрены, проверены и получили допуск для участия в гонке», — приводит слова штурмана команды Дмитрия Никитина пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Команда выступит пятью экипажами. Экипажи Сотникова, Каргинова и Каримова будут выступать на грузовиках семейства К5 «КАМАЗ-435091». Экипаж Николаева выступит на грузовике капотной компоновки «КАМАЗ-43509К», а экипаж Куприянова – на газодизельном «КАМАЗ‑43509».