Названа команда Ф-1, которая может стать новым вариантом для Риккардо

Известный автоспортивный журналист Уилл Бакстон рассказал, с какой командой Формулы-1 гонщик «РБ» Даниэль Риккардо ведёт переговоры. Напомним, советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намекнул, что резервист основной команды австралиец Лиам Лоусон может занять место Риккардо в «РБ» в следующем сезоне.

«Сейчас на кону стоит всё его будущее. Ходит много разговоров о том, что он покинет это место после летнего перерыва. Говорят, что он может вести переговоры с «Уильямсом» за место в следующем году вместе с Алексом Албоном. Как мы понимаем, «Уильямс» устал ждать, пока Карлос Сайнс определится, куда он хочет пойти в следующем сезоне, поэтому может закрыть для него эту дверь», — приводит слова Бакстона Daily Mail.

Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не подтвердил, что пилот Даниэль Риккардо останется в команде до конца сезона, и рассказал, кто будет принимать это решение.