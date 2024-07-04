ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стал известен гоночный номер, под которым будет выступать Берман в Ф-1

Стал известен гоночный номер, под которым будет выступать Берман в Ф-1
Комментарии

19-летний британский гонщик Оливер Берман подтвердил, что в 2025 году в «Хаасе» он будет выступать под 87-м номером. Об этом на своей странице в социальной сети написал известный журналист Адам Купер, освещающий Формулу-1.

Ранее этот номер использовал отец Оливера Бермана, когда участвовал в гонках. Число 87 — комбинация дней рождений Оливера и его младшего брата. Британский гонщик родился 8 мая, а его брат — 7 августа.

Напомним, американская команда Формулы-1 «Хаас» заключила долгосрочный контракт с гонщиком Формулы-2 Оливером Берманом. В нынешнем сезоне на Гран-при Саудовской Аравии Берман заменил гонщика «Скудерии» Карлоса Сайнса, который был госпитализирован с приступом аппендицита. В гонке Оливер финишировал седьмым.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android