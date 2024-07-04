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Тото Вольф заявил, что «Мерседес» рассматривал возможность перехода Фернандо Алонсо

Тото Вольф заявил, что «Мерседес» рассматривал возможность перехода Фернандо Алонсо
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф признал, что команда рассматривала кандидатуру пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо для перехода в немецкий гоночный коллектив в 2025 году. По окончании нынешнего сезона «Мерседес» покинет Льюис Хэмилтон.

«Я не думаю, что раньше Алонсо мог бы подписать контракт с «Мерседесом» после эпизодов в «Макларене». Дитер Цетше был в «Макларене», а затем в «Мерседесе». Так что эта дверь была практически закрыта.

Конечно, в начале года мы рассматривали вариант с Фернандо Алонсо, но на тот момент Фернандо не был заинтересован в переходе в «Мерседес». Кроме того, ему предложили долгосрочный контракт в «Астон Мартин». Так мы это тогда восприняли», — приводит слова Вольфа Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Вольф сохраняет надежду подписать Ферстаппена и потому откладывает принятие решения по второму гонщику «Мерседеса».

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