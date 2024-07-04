Сейвуд — об отношениях Сайнса и «Уильямса»: возможно, всё испортил своей нерешительностью

Известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал, что гонщик «Феррари» Карлос Сайнс из-за своей нерешительности в принятии решения мог испортить отношения с британской командой Формулы-1 «Уильямс».

«Сайнс, возможно, всё испортил своей нерешительностью. «Уильямс» хотел демонстрации приверженности себе, а её отсутствие могло нанести непоправимый ущерб. Команда вела переговоры с Карлосом с тех пор, как его исключили из «Феррари», и ждала, пока он надеялся попасть либо в «Феррари», либо в «Ред Булл». Ни одна из попыток не осуществилась. У «Уильямса» Эстебан Окон был в качестве плана «Б», но француз тоже не хочет сидеть и ждать, потому что у него уже был опыт, как его оставили ни с чем в Формуле-1, поэтому ему не нужно, чтобы это повторилось», — написал Сейвуд на своём сайте.

Ранее сообщалось, что «Уильямс» рассматривает кандидатуры нынешнего пилота «Кик-Заубера» Валттери Боттаса и гонщика «Альпин» Эстебана Окона.