Стала известна стоимость ущерба команд после столкновения Ферстаппена и Норриса

Ущерб команды Формулы-1 «Макларен» после столкновения Ландо Норриса и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии составил примерно € 595 тыс. Об этом сообщает издание F1Maximaal. Ферстаппен повредил днище болида, ущерб такого масштаба оценивается примерно в € 210 тыс.

Напомним, за шесть кругов до финиша гонки Макс Ферстаппен столкнулся с Ландо Норрисом. После чего гонщику «Ред Булл» пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил 10-секундный штраф и в результате стал пятым, а Норрис сошёл с дистанции. После этого сообщалось, что гонщики не глядели друг другу в глаза, когда находились в зоне общения с прессой.

Победителем гонки Гран-при Австрии стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а третьим — Карлос Сайнс из «Феррари».