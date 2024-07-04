Норрис — о конфликте с Ферстаппеном: ему не нужно извиняться, и я не жду этого

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис признал, что эмоционально отреагировал на аварию с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Австрии. Сообщалось, что после инцидента гонщики не глядели друг другу в глаза, когда находились в зоне общения с прессой, так как Ландо твёрдо винил Макса.

«Некоторые вещи, сказанные мной после гонки, были вызваны моим расстройством. Было много адреналина, много эмоций, и некоторые из моих слов я не считаю верными. Ему не нужно извиняться, и я не жду этого от него. Это была хорошая гонка, временами на грани, но мы поговорили об этом, и мы рады снова бороться на трассе.

Это был жалкий инцидент, поскольку он положил конец обеим нашим гонкам. Это был небольшой контакт, но с ужасными последствиями для нас обоих. Есть вещи, которые мне нужно делать по-другому, но он не собирается слишком сильно меняться», — приводит слова Норриса Yahoo Sports.

Напомним, Ферстаппену пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил 10-секундный штраф и в результате стал пятым. Норрис был вынужден сойти.