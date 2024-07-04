Риккардо обозначил позицию по столкновению Ферстаппена и Норриса в Австрии

Австралийский пилот «РБ» Даниэль Риккардо поделился мнением об инциденте во время недавней гонки Гран-при Австрии, который произошёл между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Ландо Норрисом из «Макларена». В конце заезда их болиды столкнулись, в результате чего нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти.

«Когда борешься за победу, просто так никого не пропустишь. Мне кажется, контакт может произойти без последствий примерно в девяти случаях из 10. Возможно, угол был неудобным, когда они вошли в поворот, и Ландо в итоге завершил гонку. Но, полагаю, итог оказался всё-таки более существенным, чем то, что происходило на трассе на самом деле. По крайней мере, ничего из того, что видел я, не казалось чрезмерным. Было ли это на грани? Возможно. Было ли что-то опасное и безрассудное? Из того, что видел я, — нет», — приводит слова Риккардо Crash.net.

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