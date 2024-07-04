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Хэмилтон ответил, посещает ли он брифинги «Мерседеса» ввиду будущего ухода в «Феррари»

Хэмилтон ответил, посещает ли он брифинги «Мерседеса» ввиду будущего ухода в «Феррари»
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что имеет доступ к инженерным брифингам команды, несмотря на уход в «Феррари» в следующем сезоне.

«Меня не отстраняли ни от каких встреч. Мы продолжаем работать над нашей машиной и пытаемся сделать так, чтобы мы были в лидерах. Это по-прежнему очень тесное сотрудничество. Но если в какой-то момент мне скажут: «Мы бы предпочли, чтобы тебя не было на этой встрече», я это полностью поддержу. В конце концов, никакая информация, которую я получу в этом году, не повлияет на следующий», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

В «Феррари» Хэмилтон придёт на место Карлоса Сайнса, который пока не определился со следующей командой.

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