Хюлькенберг — о столкновении Ферстаппена и Норриса в Австрии: контакта почти не было

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мыслями по поводу столкновения болидов гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Ландо Норриса из «Макларена» на Гран-при Австрии, в результате которого последний с дистанции сошёл.

«Для меня это просто гонки. Контакта почти не было, он был совсем незначительным. Честно говоря, я не считаю, что Макс что-то сделал. Он ехал более-менее по прямой. Необходимо оставить пространство шириной с машину. И мне кажется, что там всё так и было. Слева ещё был поребрик. Полагаю, стюарды очень активно вмешивались в прошлый уикенд. В некоторых случаях реакция была немного чрезмерной», — приводит слова Хюлькенберга Racingnews365.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Великобритании, пройдёт с 5 по 7 июля.

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