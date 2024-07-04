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Хэмилтон отреагировал двумя отказами на вопросы про столкновение Ферстаппена и Норриса

Хэмилтон отреагировал двумя отказами на вопросы про столкновение Ферстаппена и Норриса
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу инцидента во время недавней гонки Гран-при Австрии, который произошёл между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Ландо Норрисом из «Макларена». В конце заезда их болиды столкнулись, в результате чего нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти.

«Инцидент между Норрисом и Ферстаппеном? Я не думаю об этом. Совсем не думаю. Я больше беспокоился о своей гонке и наслаждался победой команды. Совет для Ландо? Опять же, я не думаю, что мне нужно это делать. Они соревновались друг с другом на протяжении многих лет. Меня это не касается», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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