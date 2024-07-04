Ферстаппен раскрыл, кто из них с Норрисом первый написал другому после инцидента в Австрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о столкновении с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом, произошедшем на недавнем Гран-при Австрии. В результате инцидента нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти.

«После гонки я сказал, что в тот момент обсуждать инцидент смысла не было. Эмоции зашкаливали и всё такое. На следующий день я проснулся довольно рано, потому что хотел поговорить с Ландо, но он уже прислал мне сообщение в понедельник. День спустя эмоции немного спадают. Я действительно уважаю такой подход. Мы очень хорошие друзья. Он и вправду славный парень. И, конечно, я также был очень расстроен и разочарован тем, что мы столкнулись. Конечно, находясь на трассе, включаешься на полную. Но жаль, что такое произошло с твоим другом», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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