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Чжоу — о ситуации на рынке пилотов: мы все ждём Сайнса, не знаю, о чём он думает

Чжоу — о ситуации на рынке пилотов: мы все ждём Сайнса, не знаю, о чём он думает
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Гонщик «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу высказался по поводу ситуации на рынке пилотов. По словам китайца, положение дел остаётся неопределённым, потому что испанец Карлос Сайнс пока не принял решение по поводу новой команды, в которой продолжит карьеру после ухода из «Феррари» по окончании нынешнего сезона.

«Мы все сейчас ждём, когда Карлос примет решение. При этом сам я продолжаю общаться с другими командами, чтобы понять, куда бы мог перейти. Очевидно, что вариант с Карлосом для других команд сейчас в приоритете, но ситуация остаётся открытой, и на данный момент я всё ещё уверен, что шанс у меня будет. Не знаю, о чём он думает, но мы просто продолжаем его ждать», — приводит слова Чжоу Motorsport Week.

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