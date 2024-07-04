Ферстаппен назвал единственное, что его волновало после столкновения с Норрисом в Австрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что дорожит отношениями с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом и не хотел, чтобы инцидент, произошедший на Гран-при Австрии, повлиял на них. Напомним, во время гонки между болидами Ферстаппена и Норриса произошло столкновение. В результате нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти.

«Меня волновало [после инцидента] только одно – сохранение отношений с Ландо, потому что мы настоящий друзья. После гонки я сказал, что нам обоим нужно немного остыть, потому что эмоции в тот момент зашкаливали. В понедельник мы сразу же поговорили и, думаю, пришли к выводу, что нам действительно понравилась наша битва.

Мы оба проанализировали инцидент. Всё случилось из-за незначительного глупого касания, которое имело серьёзные последствия для нас обоих. Хотя, конечно, для Ландо они были ещё больше», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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