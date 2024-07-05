Расселл ответил, надо ли жёстче бороться с Ферстаппеном после инцидента с Норрисом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос по поводу инцидента между гонщиками Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Ландо Норрисом («Макларен»), который произошёл на Гран-при Австрии. Напомним, между болидами Ферстаппена и Норриса произошло столкновение. В результате нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти.

«Должны ли соперники Макса жёстче с ним бороться? Если честно, я так не думаю. Знаете, Макс – один из лучших, он жёсткий гонщик и, как и все топ-пилоты, будет ходить по грани.

Все мы знаем правила и что в них говорится про смещение в сторону на торможении. Вероятно, Макс немного перегнул. Что касается самого инцидента, то, как сказал Ландо, это был очень незначительный контакт с большими последствиями. Но это часть гонок. Так что мой короткий ответ – нет», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Автоспорт: главные события 2024 года: