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Расселл ответил, надо ли жёстче бороться с Ферстаппеном после инцидента с Норрисом

Расселл ответил, надо ли жёстче бороться с Ферстаппеном после инцидента с Норрисом
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос по поводу инцидента между гонщиками Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Ландо Норрисом («Макларен»), который произошёл на Гран-при Австрии. Напомним, между болидами Ферстаппена и Норриса произошло столкновение. В результате нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти.

«Должны ли соперники Макса жёстче с ним бороться? Если честно, я так не думаю. Знаете, Макс – один из лучших, он жёсткий гонщик и, как и все топ-пилоты, будет ходить по грани.

Все мы знаем правила и что в них говорится про смещение в сторону на торможении. Вероятно, Макс немного перегнул. Что касается самого инцидента, то, как сказал Ландо, это был очень незначительный контакт с большими последствиями. Но это часть гонок. Так что мой короткий ответ – нет», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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