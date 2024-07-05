Формула-1, Гран-при Великобритании — 2024: пятничные практики, онлайн-трансляция

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 5 июля, в Сильверстоуне состоятся пятничные тренировки 12-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Первая сессия свободной практики начнётся в 14:30 по московскому времени, а вторая стартует в 18:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик, следить за которыми можно, перейдя по нижеприведённым ссылкам:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1.

В настоящий момент лидером общего зачёта пилотов является гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 237 очков. На втором месте Ландо Норрис из «Макларена» (156 баллов). Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (150).

Автоспорт: главные события 2024 года: