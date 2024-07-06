Формула-1, Гран-при Великобритании — 2024: третья практика, онлайн-трансляция

Сегодня, 6 июля, в Сильверстоуне пройдёт третья свободная практика 12-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Её начало запланировано на 13:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1.

Напомним, в настоящий момент общий зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 237 очков. На втором месте Ландо Норрис из «Макларена» (156 баллов). Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (150).

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