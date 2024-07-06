Формула-1, Гран-при Великобритании — 2024: квалификация, онлайн-трансляция

Сегодня, 6 июля, в Сильверстоуне состоится квалификация 12-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Её начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция квалификации тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1.

Напомним, в настоящий момент общий зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет нидерландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 237 очков. В Кубке конструкторов лидером является «Ред Булл». В активе гоночного коллектива из Австрии 355 баллов.

Самая короткая карьера в Формуле-1: