Ферстаппен – о своём пилотировании после инцидента с Норрисом: это должно продолжаться

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил уверенность, что им с британцем Ландо Норрисом («Макларен») не стоит отказываться от своего стиля пилотирования после столкновения на Гран-при Австрии. В результате инцидента Максу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а Ландо был вынужден сойти.

«Нам нравится гоняться жёстко. Мы занимаемся этим уже много лет, не только в Формуле-1, но и в онлайн-гонках, где нам обоим очень весело. Такие вещи должны продолжаться, потому что это то, что нам нравится», — приводит слова Ферстаппена издание Sky Sports.

Напомним, в этот уикенд проходит Гран-при Великобритании. Этап в Сильверстоуне начался 5 июля и продолжится до 7-го числа.

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