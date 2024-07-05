Внедорожник загорелся на финише первого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь»

На автомобиле экипажа Антона Мельникова и Антона Николаева возник пожар на финише первого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» в Томске. К счастью, возгорание на внедорожнике удалось быстро потушить силами экипажа и пожарных.

Фото: https://vk.com/silkwayrally

Пожарные тушат гоночную машину на ралли «Шёлковый путь»:

Ралли-марафон «Шёлковый путь» 2024 года проходит с 5 по 15 июля по территории Российской Федерации и Монголии. Старт соревнований был дан в Томске, а финиш состоится в Улан-Баторе. За 11 этапов участники преодолеют более 5200 километров.

Российская команда «КАМАЗ-мастер» выступит в зачёте грузовиков пятью экипажами:

1. Пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Дмитрий Авдеев.

2. Пилот Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов.

3. Пилот Андрей Каргинов, штурман Иван Мальков, механик Данил Телепов.

4. Пилот Богдан Каримов, штурман Дмитрий Никитин, механик Алмаз Ахмедов.

5. Пилот Сергей Куприянов, штурман Александр Куприянов, механик Иван Татаринов.