Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли три первых места на первом этапе «Шёлкового пути»

Экипаж Богдана Каримова, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер», одержал победу по итогам первого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков. Вторым был ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова. Тройку сильнейших замкнул Эдуард Николаев (также «КАМАЗ-мастер»).

Результаты ССУ1 в зачёте грузовиков:

1. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») — 18:27.

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +0:44.

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:07.

4. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +1:08.

5. Юрий Найман (Ural Motorsport) +1:51.

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +1:52.

7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +2:09.

8. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +2:40.

9. Алексей Попов (Ural Motorsport) +3:04.

10. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +3:21.

«Все, наверное, думали, что пролог будет похож на тестовый день, но организаторы сделали всё наоборот. Это интрига, это интересно, и да, пришлось перестроиться уже в процессе спецучастка, потому что начало было очень похоже – посадки, лес, деревья. Дальше начались очень сильные бугры, холмы, ямы, причём очень глубокие, где нужно было не переборщить, чтобы тебя не выбросило куда-нибудь в деревья. Старались держать темп, ехали ровно, стабильно. По навигации сегодня практически не было работы. Всё в порядке. Хотел поблагодарить организаторов за интересный первый спецучасток. Поздравляем всех с открытием Международного ралли «Шёлковый путь», — приводит слова Николаева пресс-служба соревнований.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» 2024 года проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии.

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